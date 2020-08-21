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Абхазия Информ

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКОЙ СШ №4 ОТПРАВЛЕНЫ НА КАРАНТИН

Новости Вторник, 22 сентября 2020 11:27
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НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКОЙ СШ №4 ОТПРАВЛЕНЫ НА КАРАНТИН

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Астанда Таркил проинформировала мэра столица Беслана Эшба, что в СШ №4 начальные классы будут отпущены на карантин, поскольку есть заболевшие коронавирусом.

В начальных классах этой школы 18 преподавателей и 570 учащихся. Астанда Таркил отмечает, что многие учителя совмещают работу в школах и потому являются потенциальными переносчиками заболевания.

Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности возрастных учителей, которые находятся в зоне риска.

Астанда Таркил проинформировала, что после смерти педагога СШ №1, несколько немолодых учителей написали заявление с просьбой отправить их домой без сохранения зарплаты.

«Я думаю, что мы на это пойдем, замена будет. Наши возрастные учителя несколько волнительно начали относиться к болезни», – отметила Таркил.

На 21 сентября в Сухуме 326 заболевших коронавируом, 30 из них дети школьного возраста, 12 – дети дошкольного возраста, на самоизоляции находятся 428 человек.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.



Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 22 сентября 2020 11:29

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