НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКОЙ СШ №4 ОТПРАВЛЕНЫ НА КАРАНТИН
Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Астанда Таркил проинформировала мэра столица Беслана Эшба, что в СШ №4 начальные классы будут отпущены на карантин, поскольку есть заболевшие коронавирусом.
В начальных классах этой школы 18 преподавателей и 570 учащихся. Астанда Таркил отмечает, что многие учителя совмещают работу в школах и потому являются потенциальными переносчиками заболевания.
Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности возрастных учителей, которые находятся в зоне риска.
Астанда Таркил проинформировала, что после смерти педагога СШ №1, несколько немолодых учителей написали заявление с просьбой отправить их домой без сохранения зарплаты.
«Я думаю, что мы на это пойдем, замена будет. Наши возрастные учителя несколько волнительно начали относиться к болезни», – отметила Таркил.
На 21 сентября в Сухуме 326 заболевших коронавируом, 30 из них дети школьного возраста, 12 – дети дошкольного возраста, на самоизоляции находятся 428 человек.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
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