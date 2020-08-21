НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКОЙ СШ №4 ОТПРАВЛЕНЫ НА КАРАНТИН

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Астанда Таркил проинформировала мэра столица Беслана Эшба, что в СШ №4 начальные классы будут отпущены на карантин, поскольку есть заболевшие коронавирусом.

В начальных классах этой школы 18 преподавателей и 570 учащихся. Астанда Таркил отмечает, что многие учителя совмещают работу в школах и потому являются потенциальными переносчиками заболевания.

Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности возрастных учителей, которые находятся в зоне риска.