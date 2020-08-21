ЗАДЕРЖАНЫ ВНЕДОРОЖНИКИ С ТАЙНИКАМИ ИЗ СИГАРЕТ

В ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки NISSAN ARMADA. Водитель отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Тем не менее, поведение мужчины вызвало подозрение у инспекторов таможни.

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможней совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России пресечены два факта незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии в Россию – это более 1600 пачек контрабандных сигарет.

После таможенного осмотра иномарки с помощью МИДК, досмотра с привлечением специалистов-кинологов в полости бензобака автомобиля, переоборудованного под газовое топливо, был обнаружен тайник. Из него инспекторы таможни извлекли 490 пачек сигарет. В салоне транспортного средства в вырезанной полости за передним сиденьем на полу был обнаружен еще один тайник с сигаретами. Всего в автомобиле было спрятано 959 пачек сигарет (19 180 штук).

Днем ранее был остановлен автомобиль марки TOYOTA SEQUOIA. В этом внедорожнике гражданин Абхазии также пытался переместить партию контрабандных сигарет с сокрытием. Табачная продукция была спрятана в полости под задним сидением, под обшивкой крыши, в потолочном люке, двери багажника. Из всех тайников было изъято 730 пачек сигарет (14600 штук).

Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России. Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.