АЛЛА БЕЛЯЕВА: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ИЗ-ЗА ЗАГРУЖЕННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

«Есть разные причины отказа медиков взять анализы. Их немного, но они есть. Некоторые люди спешат, торопятся – мне уже хорошо, почему я должен ждать? Контрольные мазки не зря берут на тестирование в определенные сроки. Может быть так, что вирусовыделение уже прекратилось или наоборот. Были 4 случая, когда у тестируемых выделение вируса длилось месяц и более, а человек болезнь перенес легко», – констатировала главный санитарный врач столицы.

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева обратилась к населению с просьбой, в связи с загруженностью лаборатории СЭС приходит на сдачу анализов на KOVID-19 только при наличии серьезных симптомов инфекции и направления врача. Об этом Беляева сказала в видеообращении пресс-службы Минздрава РА.

Беляева с пониманием относится к тем, кто спешит на работу при хорошем самочувствии, но напоминает, что и в такой ситуации вирусовыделение может продолжаться.

Она еще раз подчеркнула, что желающих провести повторное тестирование очень много и бригада СЭС часто отказывает в выездном тестировании.

«Большее число людей настаивает на повторном тестировании. И вот у нас сейчас проблема из-а перегруженности лаборатории. Мы получаем список лиц, у которых взяты анализы с задержкой на 5-6 и более дней! Люди возмущаются, они хотят выйти на улицу, хотят на работу, но мы просим не покидать свои дома, пока они не получат отрицательный результат, потому что есть случаи положительных повторных анализов, но результаты пришли с задержкой из-за загруженности лаборатории», – с сожалением констатирует главный санитарный врач столицы.

«Люди обижаются и спешат сдать анализы на антитела. ПЦР и анализ на антитела – это два разных совершенно анализа и делаются они в совершенно разные сроки. При этом и на антитела тоже должен направить врач. Конечно, если кому-то просто интересно есть у него антитела или нет, то он может сходить в «Лабквест»», – сказала Беляева.

Она обратилась к тем, кто контактировал с больными короновирусной инфекцией сдерживать себя на самозоляции, выдержать инкубационный хотя бы неделю или период 13 дня. Необходимо следить за симптомами, если на 13 день не было температуры и изменения вкуса, запаха, кашля, то необязательно идти в и так загруженную лабораторию СЭС.