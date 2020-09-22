БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА РАСПУЩЕНА ПО ДОМАМ ДО 5 ОКТЯБРЯ

В целях обеспечения условий, гарантирующих охрану труда работников Администрации г. Сухум, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и угрозой ее распространения в Администрации, мэр Сухума распорядился освободить работников Администрации города от обязанности присутствовать на рабочем месте с 22 сентября до 5 октября 2020 года с сохранением заработной платы.

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О мерах по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Администрации г. Сухум».

Ограничения, связанные с режимом работы администрации города Сухум, установленные данным распоряжением, не распространяются на должностных лиц Администрации, а также специалистов от каждого структурного подразделения, включенных в график работы по решению руководителя соответствующего структурного подразделения Администрации.

Должностным лицам Администрации г. Сухум поручено приостановить личный прием граждан с 22 сентября до 5 октября 2020 года, - об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации столицы.