БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА РАСПУЩЕНА ПО ДОМАМ ДО 5 ОКТЯБРЯ
Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О мерах по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Администрации г. Сухум».
В целях обеспечения условий, гарантирующих охрану труда работников Администрации г. Сухум, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и угрозой ее распространения в Администрации, мэр Сухума распорядился освободить работников Администрации города от обязанности присутствовать на рабочем месте с 22 сентября до 5 октября 2020 года с сохранением заработной платы.
Ограничения, связанные с режимом работы администрации города Сухум, установленные данным распоряжением, не распространяются на должностных лиц Администрации, а также специалистов от каждого структурного подразделения, включенных в график работы по решению руководителя соответствующего структурного подразделения Администрации.
Должностным лицам Администрации г. Сухум поручено приостановить личный прием граждан с 22 сентября до 5 октября 2020 года, - об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации столицы.
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