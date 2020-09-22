ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 59 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 198 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 100 человек, из них 98 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 31, выписано 6 пациентов.