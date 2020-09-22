ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 59 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19
Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 198 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 100 человек, из них 98 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 31, выписано 6 пациентов.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 20 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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