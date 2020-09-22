МАТЕРИ АБХАЗИИ ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МАКСИМАЛЬНО ОГРАНИЧЕННОМ МАСШТАБЕ

«Приближается главный праздник новейшей истории Абхазии – День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Каждый год матери погибших, как и весь народ Абхазии, с особым волнением ожидают этот Праздник.

Сухум. 22 сентября 2020. Абхазия-Информ. Представительницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» обратились к руководству страны, депутатам Парламента, к общественности с просьбой продумать программу праздничных мероприятий в максимально ограниченном масштабе,

Однако в этом году в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции среди жителей Абхазии мы опасаемся за здоровье наших граждан, наших близких, наших дорогих ветеранов войны, большинство из которых уже находятся в группе риска.

День Победы – святой для всех нас праздник, но наши дети отдавали свои жизни ради безопасности народа Абхазии, ради благополучия, ради жизни на нашей благословенной земле.

Со всей ответственностью за каждое наше слово, обращаемся к Президенту Абхазии, Премьер-министру, депутатам Народного Собрания, к Администрации города Сухум, ко всей общественности Абхазии с просьбой в сложившихся тревожных обстоятельствах продумать программу праздничных мероприятий в максимально ограниченном масштабе, предупреждая скопление людей, чтобы обезопасить наших граждан и дорогих гостей, приехавших разделить с нами радость Дня Победы. Возможно удастся найти форму, в которой можно было бы отдать дань памяти погибших, не подвергая опасности здоровье людей.

Мы верим, что наш народ с пониманием отнесется к подобным вынужденным мерам. Одной из основ нашего государства является ценность каждой жизни и забота о здоровье нации в целом. Решение об ограничениях в праздничные дни станет еще одним свидетельством состоятельности нашего государства, консолидации всех сил в тревожный момент и ответственности власти и общества».