ПРОКУРАТУРОЙ СУХУМА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Прокуратурой г. Сухум, в отношении неустановленного следствием лица, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса РА, по факту убийства Огонян Р.И.

Убийство имело место в период времени с 18 до 19 сентября 2020 года по ул. Трапш д.23 в г. Сухум. Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение, с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанесло множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения.