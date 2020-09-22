ПРОКУРАТУРОЙ СУХУМА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА
Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Прокуратурой г. Сухум, в отношении неустановленного следствием лица, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса РА, по факту убийства Огонян Р.И.
Убийство имело место в период времени с 18 до 19 сентября 2020 года по ул. Трапш д.23 в г. Сухум. Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение, с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанесло множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения.
Согласно полученному медицинскому заключению смерть Огонян Р.И. наступила от тупой травмы тела, множественных переломов ребер, перелома шестого шейного позвонка, двойного перелома нижней челюсти и острой кровопотери.
Проведен осмотр места происшествия, ведутся допросы, назначены экспертизы. В Министерство внутренних дел РА направлены поручения об установлении и задержании лица причастного к совершению убийства Огонян Р.И.
Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.
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