ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АБХАЗИИ ОБРАТИЛИСЬ К РУКОВОДСТВУ РФ С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» обратились к руководству Российской Федерации оказать помощь Республике Абхазия в борьбе с вирусом COVID-19.

«Российская Федерация первой в мире разработала вакцину от коронавирусной инфекции – «Спутник V» и приобрести данный препарат уже выразили желание 27 стран мира, в частности, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Венесуэла, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других государств.

Министерство здравоохранения Республики Абхазия направило в Российскую Федерацию запрос на приобретение партии порядка 15 – 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции – «Спутник V», чтобы наши граждане по собственному желанию могли вакцинироваться, который мы полностью поддерживаем.

Мы – российские соотечественники Абхазии, серьезно обеспокоены ростом заболевания населения нашей республики коронавирусной инфекцией и просим руководство Российской Федерации рассмотреть возможность безвозмездной передачи российской вакцины «Спутник V» Республике Абхазия, которая необходима для бесплатной и добровольной вакцинации граждан Абхазии и наших российских соотечественников, проживающих в республике.

Мы уверены, что наши совместные усилия в борьбе с вирусом COVID-19, в данной критической ситуации, еще сильнее укрепят нашу российско-абхазскую дружбу и сотрудничество во благо наших народов».