НА 25 СЕНТЯБРЯ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 1245 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 25 сентября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 102 человека, из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, средней степени тяжести 23, выписано 6 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.