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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Новости Пятница, 25 сентября 2020 18:34
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с участием секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, заместителя руководителя Администрации президента Саиды Бутба, Генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, председателя Верховного суда Мананы Делба и министра юстиции Анри Барцыц.

Обсуждался вопрос создания рабочей группы, основной задачей которой будет анализ и изучение ситуации в правоохранительной и судебной системах, а также подготовке предложений по их реформированию. 

Глава государства обратил особое внимание на то, что в указанную рабочую группу в обязательном порядке должны войти представители правоохранительных органов, судейского сообщества, членов правительства, депутатов парламента, известных общественных деятелей и рядовых граждан. 

Президент считает принципиально важным широкое обсуждение данной темы, исходя из того, что ее результатом должно стать качественное повышение уровня общественной безопасности в республике. «Нашим основным заказчиком является народ, мы же – исполнители. От того, как мы реализуем взятые на себя обязательства, напрямую зависит качество жизни людей. И я с этого конька не слезу», - заявил Бжания. 

Участники совещания были единодушны в необходимости улучшения качества работы правоохранительной и судебной систем. 

Глава государства поручил в кратчайшие сроки представить предложения по составу рабочей группы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 25 сентября 2020 18:41

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