АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Обсуждался вопрос создания рабочей группы, основной задачей которой будет анализ и изучение ситуации в правоохранительной и судебной системах, а также подготовке предложений по их реформированию.

Глава государства обратил особое внимание на то, что в указанную рабочую группу в обязательном порядке должны войти представители правоохранительных органов, судейского сообщества, членов правительства, депутатов парламента, известных общественных деятелей и рядовых граждан.



Президент считает принципиально важным широкое обсуждение данной темы, исходя из того, что ее результатом должно стать качественное повышение уровня общественной безопасности в республике. «Нашим основным заказчиком является народ, мы же – исполнители. От того, как мы реализуем взятые на себя обязательства, напрямую зависит качество жизни людей. И я с этого конька не слезу», - заявил Бжания.

Участники совещания были единодушны в необходимости улучшения качества работы правоохранительной и судебной систем.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки представить предложения по составу рабочей группы.

Об этом сообщает сайт главы государства.