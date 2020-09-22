АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ̆ ИЗОЛЯТОР МВД АБХАЗИИ В ДРАНДЕ

Глава государства побеседовал с заключенными, отбывающими наказание в исправительном учреждении, побывал в режимном и административном корпусах. Президент интересовался условиями содержания заключенных, материально-техническим состоянием. На данный момент в СИЗО находятся более 315 заключенных. Многим из них не были предъявлены официальные обвинения.

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и начальник тюрьмы Дато Жиба представили Президенту аналитическую информацию о положении дел в исправительном учреждении.

«В СИЗО МВД РА отбывают сроки наказания наши граждане, их права должны быть защищены в соответствии с Конституцией. И самое главное, должны быть достигнуты цели правосудия. Отсюда люди должны выходить не озлобленные, а осознавшими что путь совершения преступления – это плохо. Такие задачи ставит государство. А пока они выполняются не самым лучшим образом», - сказал Аслан Бжания.



Президент дал соответствующие указания по решению ряда злободневных проблем и улучшению сложившейся здесь годами ситуации.

Об этом сообщает сайт главы государства.