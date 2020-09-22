В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ КАРАНТИН
Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
«В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция среди детского населения, которое с первого сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнить за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин», – отметила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
Как рассказала главный санитарный врач страны, карантинными мерами правительство Абхазии и Министерство здравоохранения пытаются разграничить и минимизировать контакты лиц группы риска от носителей новой коронавирусной инфекции.
Карантин по всем школам Республики Абхазия объявляется по 16 октября 2020 года.
«Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия нацеливает на строгое соблюдение обязательных ограничительных мероприятий всех учителей и работников школ и обязательное нахождения по месту жительства.
Рекомендуем не использовать данные меры, вводимые Республикой Абхазия как каникулы, а самостоятельно сделать выбор и определиться с необходимостью и целесообразностью нахождения в контакте с теми, кто и далее будут являться носителями данного заболевания», – отмечает Людмила Скорик.
Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ̆ ИЗОЛЯТОР МВД АБХАЗИИ В ДРАНДЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ
- НА 25 СЕНТЯБРЯ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 1245 ЧЕЛОВЕК
- СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 НА КАВКАЗЕ
- ЗАДЕРЖАНЫ ПОСТАВЩИКИ МЕТАДОНА