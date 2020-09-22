В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ КАРАНТИН

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

«В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция среди детского населения, которое с первого сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнить за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин», – отметила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.