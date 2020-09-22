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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА КМ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛА ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 25 сентября 2020 21:52
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ПРЕСС-СЛУЖБА КМ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛА ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. КМ опроверг ранее представленное Минздравом Абхазии заявление главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, о том, что школы Абхазии закрыты на карантин до 16 октября.

«Об информации, распространённой в ряде СМИ, о якобы введенном карантине в средне-образовательных учреждениях республики на основании решения Правительства пресс-служба Кабинета Министров сообщает: 

Ни составом Кабинета Министров, ни Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решения о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось. 

Координационным и оперативным штабами регулярно ведётся мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируются показатели распространения заболевания в учебных заведениях. 

Обо всех официальных решениях Правительства и Координационного штаба по защите населения от COVID-2019 читайте на официальном сайте Кабинета Министров», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 25 сентября 2020 22:14

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