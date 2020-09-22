ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ 41 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 26 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 26 сентября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 216 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 118 человек, из них 114 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 25, выписано 3 пациента.