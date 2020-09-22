ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ 41 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 26 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 26 сентября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 216 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 118 человек, из них 114 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 25, выписано 3 пациента.
25 сентября в Гудаутском ковидном госпитале скончалась 90-летняя ковид положительная пациентка. Она поступила в Гудаутскую больницу 20 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью, признаками двусторонней субтотальной пневмонии. Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины усугублялось, она была переведена на ИВЛ, однако в пятницу пациентка скончалась от нарастающей сердечнососудистой и легочной недостаточности. У пациентки были хронические заболевания сердца, атеросклероз и гипертония.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1286 человек. Выздоровели 369 человек. 9 пациентов умерло.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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