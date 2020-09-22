МВД АБХАЗИИ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ АМНИСТИИ

«Несомненно, амнистия – это акт гуманизма со стороны государства. Однако, при разработке такого важного решения, необходимо объективно рассматривать интересы всех категорий граждан с учетом имеющейся правоприменительной практики в области правоохранительной деятельности.

МВД Республики Абхазия как орган, одной из основных функций которой является обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, а так же обеспечение общественной безопасности, считает, что отдельные части Постановления Народного Собрания – Парламента РА «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» могут повлечь труднорегулируемые процессы, противоречащие защите интересов потерпевших лиц и, по сути, противоречат принципу неотвратимости наказания. Что дискредитирует правоохранительную и судебную системы, и влечет дальнейшее недоверие к государству в целом.

Для отдельных категорий лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусматривается амнистия. В частности, сокращается наполовину неотбытая часть наказания при совершении преступлений, по которым амнистия в виде полного освобождения от наказания не применяется. С учетом применяемых в Абхазии сроков исчисления отбывания наказания, возможны беспрецедентные последствия, когда, осужденные к длительным срокам заключения лица могут в короткое время оказаться на свободе. Данный факт противоречит интересам потерпевшей стороны и вызывает недоумение у общества и правоохранительной системы в целом.

Постановление так же выделяет особую категорию лиц - это участники боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992- 1993 гг. и отдельную категорию «резервист – участник операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году».

В связи с тем, что на сегодняшний день законодательно не определено понятие «резервист – участник операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году», отсутствует порядок учета таковых и полный официальный список, считаем нецелесообразным включать данную категорию лиц при определении амнистии.

Несомненно, во всем мире практикуется социальная поддержка в отношении тяжелобольных лиц, лиц, страдающих зачастую неизлечимыми недугами и требующих специального ухода. Наши граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы имеют право на медицинские услуги, защиту и опеку – а это больные туберкулезом, онкологические больные 3-й и 4-й клинической стадии и люди с тяжелой степенью инвалидности. Для категории подпадающих под амнистию лиц с 2-й степенью инвалидности и перенесших инсульты средней степени тяжести, считаем целесообразным проведение комиссионного освидетельствования. На рассмотрении данной процедуры МВД намерено настаивать во избежание бесконтрольного получения и предоставления удостоверяющих документов.

Со стороны МВД были предоставлены предложения по внесению поправок к данному Постановлению, однако большинство из них не учтены в окончательной редакции Постановления Народного Собрания – Парламента РА «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года».

Считаем необходимым представить перечень видов преступлений, к которым амнистия не применима (в том числе в порядке п.9 настоящего Постановления), -это особо тяжкие преступления и часть таковых, имеющие особый резонанс в нашем обществе: убийства, похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконный ввод на территорию республики наркотических средств и психотропных веществ, сбыт наркотиков и, конечно же, преступления против несовершеннолетних:



(Статья 99, статья 105 часть 4, статья 119 части 2 и 3, статья 121 часть 3, статья 122 часть 3, статья 126 части 2 и 3, статья 127 части 2 и 3, статья 128 части 2 и 3, статья 129, статья 155 часть 4, статья 156 часть 4, статья 157 часть 4, статья 158 часть 3, статья 159 части 3 и 4, статья 160 часть 3, статья 161 часть 2, статья 163 часть 4, статья 173 часть 4, статья 184 части 2 и 3, статья 186 часть 4, статья 198 части 2 и 3, статья 199 часть 2, статья 200 части 2 и 3, статья 203 части 1, 2 и З, статья 204 часть 1 и 3, статья 221 часть 3, статья 222 части 2 и 3, статья 224 часта 2 и 3, статья 224.1 части 2 и 3, статья 226 часть 3, статья 227 часть 3, статья 228 часть 2, статья 263 часть 6, статья 273, статья 273.1, статья 273.3 часть 2, статья 274, 274.1, 275, 276, 277, 279, статья 292 части 4 и 5, статья 293 часть 4, статья 297, статья 319, статья 338 часть 3, статья 339 часть 3, статья 341 часть 3, статья 345 часть 3, статья 347 часть 3, статья 354, статья 363, статья 365, статья 366, статья 367, статья 368 часть 2).

Для дальнейшего обеспечения правового поля деятельности в области экономической безопасности и противодействия коррупции, гарантий неотъемлемости наказания, Министерство внутренних дел так же считает целесообразным рассмотреть ряд статей уголовного кодекса, квалифицирующих тяжкий состав преступления коррупционной направленности и преступлений, связанных с использованием служебного положения, как преступлений, по которым амнистия не может применяться вообще:

Части 3 и 4 статья 157 УК РА. Присвоение или растрата. (Ч. 3 – совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ч. 4 – деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества).

Ч. 1 статья 161 УК РА. Хищение предметов, имеющих особую ценность (Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения – наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей).

Ч. 3 статья 174 УК РА. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения либо в отношении автомобиля или иного имущества в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей.

Ч. 2 статья 184 УК РА. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой. Ч. 2 – Те же деяния, совершенные в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей (ч. 3 ст. 184 – особо тяжкая).

Часть 3 и 4 статьи 186. Контрабанда. (Ч. 3 – деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществлявшему таможенный контроль, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Ч. 4 – деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Особо тяжкая статья).

Ч. 2 статьи 193. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. (в – совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Ч. 2 статьи 194. Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.)

Ч. 3 статья 281. Организация экстремистского сообщества (совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до шеста лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Ч. 2 и ч. 3 статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 – то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Республики Абхазия, а равно главой органа местного самоуправления, – наказывается штрафом в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Ч. 3 – деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Ч. 2 и ч. 3 статьи 288. Превышение должностных полномочий (ч. 2 – то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Республики Абхазия, а равно главой органа местного самоуправления, – наказывается штрафом в размере от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Ч. 3 – деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств; в) с причинением тяжких последствий, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Ч. 2 статьи 293 – дача взятки. Дача взятка должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействий), - наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ч. 2 и ч. 3 статья 293.1. Посредничество во взяточничестве. Ч. 2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) либо лицом с использованием своего служебного положения; – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ч. 3 – Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере; – наказывается штрафом в размере от восьмидесяти тысяч рублей до ста пятидесяти тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от шли до десяти лет.

Ч. 2 статья 286. Нецелевое расходование бюджетных средств: (– деяния, совершенные а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ч. 2 статья. 287. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (– деяние, совершенное а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Об этом сообщает сайт МВД РА.