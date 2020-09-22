ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА И ДНЯ ПОБЕДЫ МАКСИМАЛЬНО СОКРАЩЕНЫ

Сухум. 26 сентября 2020. Абхазия-Информ. В связи с распространением коронавирусной инфекции в День освобождения Сухума и в день Победы и Независимости Республики Абхазия, запланировано проведение следующих мероприятий.

27 сентября в 10:00 – церемония возложения цветов у мемориала Славы, в Сухуме;

30 сентября в 10:00 – церемония возложения цветов у мемориала Славы, г. Сухум

12:15 – церемония возложения цветов у мемориала Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба, в селе Нижняя Эшера;

13:00 – церемония возложения цветов у мемориала Второго Президента Республики Абхазия С. В. Багапш, в селе Джгярда Очамчырского района;

18:00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на Набережной Махаджиров, в Сухуме у колоннады.