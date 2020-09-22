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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 27-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА

Новости Воскресенье, 27 сентября 2020 12:16
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СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 27-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 27 лет со дня освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии.

27 сентября 1993 года ценой огромных потерь Абхазская армия освободила столицу Абхазии.

Операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней. Ею руководил тогдашний министр обороны генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар.

 

 

Днем 27 сентября 1993 года абхазские войска, преодолев сопротивление противника, освободили Сухум. Это событие ознаменовало фактическую победу Абхазской армии в войне против грузинских агрессоров. В течение трех последующих дней Абхазская армия продвинулась к реке Ингур и 30 сентября установила флаг Республики Абхазия на государственной границе с Грузией.

В этом году, из-за пандемии коронавируса, празднования проходят скромно. В Парке Славы возлагают цветы и венки к мемориалу погибшим в 1992-1993 гг. В церемонии возложения приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, вице-президент Бадра Гунба, члены Парламента и правительства, представители Администрации столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 сентября 2020 12:55

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