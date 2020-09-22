МЭР СТОЛИЦЫ ПОЗДРАВИЛ ГОРОЖАН С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

«Уважаемые жители Сухума! Поздравляю вас с одним из самых дорогих праздников не только для сухумцев, но и для всей страны. 27 лет назад, 27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена от грузинских вооруженных формирований, которые оккупировали ее с первых дней Отечественной войны народа Абхазии. С этого дня уже с уверенностью можно было говорить, что враг будет изгнан с территории Абхазии в кратчайшее время.

Многие наши братья и сестры, отцы и деды не дожили до Победы, многие остались инвалидами войны. На судьбу граждан и последующих поколений война оказала самое неблагоприятное влияние.

Не каждому удалось вынести удары судьбы и не сломаться. Наше молодое государство не всегда имела и имеет возможность оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, но они не остались наедине со своими проблемами, они решаются по возможности.

Последствия войны мы еще долго будем ощущать в строительстве государства. Но мы, уверен, в очередной раз преодолеем трудности, которых в многовековой истории города было немало.

Мы обязательно будем еще отмечать День освобождения Сухума в праздничной обстановке. Мы справимся с пандемией коронавируса, проявив заботу друге о друге, как и делали всегда.

Дорогие сухумцы! Желаю вам мирного неба над головой, здоровья, спокойствия в душе! С Днем освобождения любимого нами Сухума!

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.