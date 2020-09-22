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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 27 сентября 2020 14:26
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Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. В зоне нагорно-карабахского конфликта произошла резкая эскалация напряженности. Позиции Армии обороны Республики Арцах подверглись массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Поступает информация о жертвах среди мирного населения.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Убеждены в безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном в рамках существующего международно-признанного механизма – Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 сентября 2020 14:31

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