ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. В зоне нагорно-карабахского конфликта произошла резкая эскалация напряженности. Позиции Армии обороны Республики Арцах подверглись массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Поступает информация о жертвах среди мирного населения.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Убеждены в безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном в рамках существующего международно-признанного механизма – Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.