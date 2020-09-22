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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Новости Воскресенье, 27 сентября 2020 22:57
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума.

В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники! 


Поздравляю вас с 27-ой годовщиной освобождения нашей столицы от грузинских оккупантов. 27 сентября 1993 года является одной из славных и героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии.

В этот день полным освобождением Сухума завершилась операция, длившаяся 11 дней. Водрузив государственный флаг над столицей Абхазии, наши войска победоносно  продолжили наступление по освобождению всей территории страны. 

В ожесточенных боях за освобождение Сухума пали смертью храбрых сотни сыновей и дочерей Отчизны, добровольцы, прибывшие отстоять свободу Абхазии. Вечная слава Героям!

Мира и процветания нашей любимой столице»!

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