ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Поздравляю вас с 27-ой годовщиной освобождения нашей столицы от грузинских оккупантов. 27 сентября 1993 года является одной из славных и героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии.

В этот день полным освобождением Сухума завершилась операция, длившаяся 11 дней. Водрузив государственный флаг над столицей Абхазии, наши войска победоносно продолжили наступление по освобождению всей территории страны.



В ожесточенных боях за освобождение Сухума пали смертью храбрых сотни сыновей и дочерей Отчизны, добровольцы, прибывшие отстоять свободу Абхазии. Вечная слава Героям!



Мира и процветания нашей любимой столице»!