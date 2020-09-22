МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОТМЕНИЛА ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПРОБЕДЫ

Близится наш самый святой праздник - День нашей Независимости и Победы в Отечественной войне 1992-1993 гг.

Ежегодно мы отмечаем этот великий праздник, отдавая дань памяти и уважения нашим героям. И сегодня мы помним об этих значимых и исторических для нас событиях, чтим память ушедших и чествуем наших ветеранов.

Но в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Москве и во всем мире мы вынуждены отменить проведение 30 сентября Дня Независимости и Победы ради вашего здоровья и безопасности.

Просим вас соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические правила, рекомендуемые правительством Москвы.

Особенно просим быть более внимательными к себе наших соотечественников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, не покидать дома без особой необходимости, ограничить походы в места скопления людей.

Пусть праздничное настроение не покидает вас, мы обязательно будем встречаться еще не раз и праздновать наш самый главный День – День нашей Независимости и Победы!

Мы искренне надеемся на ваше понимание!

Будьте здоровы и берегите себя!