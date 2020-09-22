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Абхазия Информ

МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОТМЕНИЛА ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПРОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 27 сентября 2020 23:01
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МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОТМЕНИЛА ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПРОБЕДЫ

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Московская Абхазская Диаспора информирует соотечественников о праздновании Дня Независимости и Победы.

В обращении говорится:

Дорогие наши соотечественники! 

Близится наш самый святой праздник - День нашей Независимости и Победы в Отечественной войне 1992-1993 гг. 

Ежегодно мы отмечаем этот великий праздник, отдавая дань памяти и уважения нашим героям. И сегодня мы помним об этих значимых и исторических для нас событиях, чтим память ушедших и чествуем наших ветеранов.  

Но в связи с  ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Москве и во всем мире мы вынуждены отменить проведение 30 сентября Дня Независимости и Победы ради вашего здоровья и безопасности. 

Просим вас соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические правила, рекомендуемые правительством Москвы.

Особенно просим быть более внимательными к себе наших соотечественников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями,  не покидать дома без особой необходимости, ограничить походы в места скопления людей. 

Пусть праздничное настроение не покидает вас, мы обязательно будем встречаться  еще не раз и праздновать наш самый главный День – День нашей Независимости и Победы! 

Мы искренне надеемся на ваше понимание! 

Будьте здоровы и берегите себя! 

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 сентября 2020 23:10

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