ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 1332 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 27, выписано 3 пациента.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 28 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.