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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 1332 ЧЕЛОВЕКА

Новости Воскресенье, 27 сентября 2020 23:10
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 1332 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 27, выписано 3 пациента. 

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 28 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 сентября 2020 23:14

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