ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 1332 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 27 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 27, выписано 3 пациента.