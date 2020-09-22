ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КУБАНСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ

Cухум. 28 сентября 2020. Абхазия-Информ. В рамках III-го этапа проекта «Краснодар-Сухум – территория добрососедства» 27 сентября прошла встреча специалистов молодежного отдела Департамента по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум с представителями Кубанского союза молодёжи. На встрече обсуждались вопросы тесного сотрудничества в различных образовательных и спортивных проектах. Намечен план совместной работы, который будет оказывать благоприятное влияние на становление более крепкого профессионального взаимодействия.

Этот проект нацелен на расширение международного сотрудничества институтов гражданского общества России с Республикой Абхазия через установление контакта и создание условий для взаимодействия лидеров и активистов НКО г. Сухум и Краснодарского края.

Целевые группы проекта: лидеры НКО Краснодарского края и Республики Абхазия, лидеры общественного мнения, молодежь и студенты.

С 10 по 13 марта в г. Сухум был проведен двухдневный семинар (1 этап), в ходе которого лидеры НКО Краснодарского края познакомились с деятельностью НКО г. Сухум, установили контакты с лидерами НКО г. Сухум, встретились с активистами общественных организаций Абхазии и обменялись опытом работы.

С 20 по 23 августа 2020 года был проведён 2 этап – двухдневный семинар в Краснодаре (РФ), в ходе которого лидеры НКО Республики Абхазия познакомились с деятельностью и условиями работы НКО Краснодарского края, встретились с активистами общественных организаций Краснодарского края и обменялись опытом работы.

Об этом сообщает Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.