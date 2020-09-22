В СУХУМЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН КАЗЕ ХА
Cухум. 28 сентября 2020. Абхазия-Информ. С целью повышения уровня спортивного мастерства, укрепления дружественных связей между спортсменами клубов и федераций, а также комплектования национальной сборной РА, 24-25 сентября во Дворце спорта им. С.В.Багапш прошло открытое первенство г. Сухум по каратэ-до Шотокан Казе Ха, посвящённое Дню освобождения столицы Абхазии.
Соревнования являлись отборочными для участия в Кубке России, который пройдёт в г. Туле в декабре этого года.
Соревнования проводились среди спортсменов разных возрастных категорий по видам программы: фуку-го, Казе Ха-кумитэ, ката.
В программе фуку-го призовые места заняли:
8-9 лет : 1 место – С. Дочия, 2 место – Д.Бессонов.
10-11 лет: 1 место – Л. Хаджимба, 2 место – Р. Иванов, 3 место – П. Чамагуа.
14-15 лет: 1 место – Р.Сабекия, 2 место – Д. Толочко, 3 место – С. Дзыба.
16-17 лет : 1 место – Л. Эшба и А. Боциева, 2 место – В.Литвинов и С. Барциц.
Программа ката:
10-11 лет: 1 место – Л. Хаджимба, 2 место – Л. Чамагуа, 3 место – А. Анакопия.
12-13 лет: 1 место – А. Хагба, 2 место – Л.Чамагуа, 3 место – С. Казарян.
14-15 лет: 1 место – С. Дзыба, 2 место – Д. Толочко, 3 место – А. Шакирбай.
16-17 лет : 1 место – Л. Чингелия, 2 место – В. Литвинов , 3 место – Л. Эшба.
Программа Казе -Ха кумитэ :
12-13 лет: 1 место – С. Казарян, 2 место – Г. Чаквитадзе, 3 место – А. Хагба.
14-15 лет: 1 место – С. Дзыба, 2 место – Д. Толочко, 3 место – А. Шакирбай.
16-17 лет: 1 место – Л. Эшба, 2 место – В. Литвинов.
Данный турнир посвящался также Владимиру Анцупову – герою Абхазии, кандидату исторических наук, большому патриоту, погибшему в сбитом вертолёте над селом Лата.
Победители и призёры награждались кубками, медалями, ценными призами и дипломами соревнований.
Организатор турнира – Департамент по делам молодёжи спорта столичной Администрации при поддержке Федерации Каратэ-до Абхазии.
Об этом сообщает Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
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