В СУХУМЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН КАЗЕ ХА

Cухум. 28 сентября 2020. Абхазия-Информ. С целью повышения уровня спортивного мастерства, укрепления дружественных связей между спортсменами клубов и федераций, а также комплектования национальной сборной РА, 24-25 сентября во Дворце спорта им. С.В.Багапш прошло открытое первенство г. Сухум по каратэ-до Шотокан Казе Ха, посвящённое Дню освобождения столицы Абхазии.

Соревнования являлись отборочными для участия в Кубке России, который пройдёт в г. Туле в декабре этого года.

Соревнования проводились среди спортсменов разных возрастных категорий по видам программы: фуку-го, Казе Ха-кумитэ, ката.

В программе фуку-го призовые места заняли: