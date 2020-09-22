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Абхазия Информ

СНАЧАЛА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1352 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Понедельник, 28 сентября 2020 17:58
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СНАЧАЛА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1352 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Cухум. 28 сентября 2020. Абхазия-Информ.Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 28 сентября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 96 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 114 пациентов,  у 106  из них  диагноз  COVID-19 подтвержден.

В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 27 пациентов - средней степени тяжести.  После лечения выписано 9 человек.

28 сентября в Гудаутском госпитале скончался 58-летний ковид-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение 9 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии со значительным поражением легких. Ранее лечился дома самостоятельно, после ухудшения состояния был госпитализирован.

20 сентября больной был подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, 28 сентября  пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины было тяжелое  сопутствующее заболевание печени и другие соматические заболевания.

Из тех, кто находясь на самоизоляции, лечился амбулаторно, выздоровели 25 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1352  человека. Из них 434 выздоровели, 10 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 сентября 2020 18:13

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