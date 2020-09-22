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Абхазия Информ

В СЕЛЕ АТАРА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ВОИНАМ

Новости Понедельник, 28 сентября 2020 18:53
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В СЕЛЕ АТАРА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ВОИНАМ

Cухум. 28 сентября 2020. Абхазия-Информ Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия в селе Атара Очамчырского района памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
В церемонии участвовали руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, зам.руководителя Зураб Каджая, руководство администрации Очамчырского района, представители Министерства обороны, депутаты  парламента, представители добровольческих организаций Северного Кавказа и Юга России,  общественности, выходцы села.

Памятник давно нуждался в реставрации и жители и выходцы из села много лет собирали средства на его реконструкцию.

Президент Абхазии Аслан Бжания внёс 220 тысяч рублей из личных средств на реставрацию памятника погибшим войнам.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

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