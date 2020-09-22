АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДИРОМ ВОЕННОЙ БАЗЫ ЮВО В АБХАЗИИ ОЛЕГОМ СЕНЬКОВЫМ

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите сердечные поздравления от командующего 49-ой общевойсковой Армии Южного военного округа Якова Резанцева и всех нас по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Пока народ помнит этот светлый праздник, Абхазия будет жива», – сказал Олег Сеньков.

Командир военной базы ЮВО пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а народу Абхазии – мира и благополучия.

Президент Абхазии поблагодарил Олега Сенькова.

«Пользуясь случаем, хочу передать слова благодарности командующему 49-ой общевойсковой Армией Южного военного округа. Яков Владимирович Резанцев – мой дорогой друг. Мы с ним лично знакомы. Он внес личный вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия. Здесь его ждут, его любят, он снискал симпатию абхазского народа», – сказал Аслан Бжания.

Глава государства пожелал личному составу военной базы ЮВО в Абхазии больших достижений без потерь в непростом труде.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.