АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДМИТРИЯ МЕДОЕВА

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева, прибывшего в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости.

Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии передал Аслану Бжания поздравления с 27-летием Победы от имени президента Анатолия Бибилова. Президент Абхазии и министр иностранных дел Южной Осетии обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между нашими странами.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.