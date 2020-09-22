АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДМИТРИЯ МЕДОЕВА
Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева, прибывшего в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости.
Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии передал Аслану Бжания поздравления с 27-летием Победы от имени президента Анатолия Бибилова. Президент Абхазии и министр иностранных дел Южной Осетии обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между нашими странами.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
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