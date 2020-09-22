БЕСЛАН ЭШБА: В БОЛЬШИНСТВЕ ШКОЛ СУХУМА СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ, РОСТА СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕТ

«В каждой школе проводятся профилактические мероприятия. Несмотря на это, в школах №3 и №4 есть заболевшие коронавирусом среди детей и учителей. Исходя из этого, на полном карантине до 5 октября будет находиться СШ № 4, на частичном – СШ №3 – на временном карантине только младшие классы», – сообщила Астанда Таркил.

Начальник Управления образования Астанда Таркил проинформировала мэра о том, что на сегодняшний день в сухумских школах эпидемситуация благополучная.

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное ситуации в школах и дошкольных учреждениях в связи с коронавирусом.

Начальник Управления образования и главный санитарный врач Алла Беляева заверили мэра, что в этой школе контакты между школьниками младших и старших возрастов минимальны.

Астанда Таркил также сообщила, что из 13 детских садов в городе два – «Сказка» и «Соловей», – закрыты на карантин. Неблагополучная эпидемситуация складывается и по дошкольному учреждению «Гунда».

«В двух школах ситуация вызывает опасения. В связи с этим предлагаю ввести карантин СШ №4 и частичный карантин в СШ №3 до 5 октября. В остальных школах мы можем констатировать, что ситуация стабильная, нет роста заболевших, дальше продолжаем мониторить ситуацию. Нужно также продолжать мероприятия по поддержанию порядка в школах и детских садах. Что касается последних, учитывая, что два из них уже закрыты на карантин, предлагаю не дожидаться какого-то развития событий и детский сад «Гунда» отправить на карантин до 5 октября», – поручил мэр.

Всего в сухумских школах коронавирусом заболело 20 педагогов и 26 детей, 28 педагогов и 56 детей находятся на самоизоляции.

Заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева считают обоснованным введение карантинных мер. Беслан Эшба поручил начальнику Управления образования и главному санитарному врачу постоянно мониторить ситуацию в школах и дошкольных учреждениях, где должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

На совещании было отмечено, что главное – это здоровье и образование детей и с учетом сложившейся ситуации нужно этому уделять особое внимание.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.