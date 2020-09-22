МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АПСНЫ ПРИОБРЕЛ ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ.
Новости Вторник, 29 сентября 2020 15:10
Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Международный Фонд Апсны оказал помощь «Ассоциации родителей детей инвалидов» в приобретении инвалидных колясок.
Эта помощь стала возможной благодаря финансовому пожертвованию в размере 95.000 руб. человека, который предпочел остаться неизвестным.
“Наш фонд оказал содействие в поиске инвалидных колясок по более низкой цене и доставке их в Абхазию. Таким образом, еще 4 ребенка получили возможность передвигаться независимо” - сказал вице-президент фонда Максим Гвинджия.
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