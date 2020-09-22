АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА
Новости Вторник, 29 сентября 2020 15:35
Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с командиром 7-ой Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, расположенной в Гудауте, полковником Олегом Сеньковым и советником Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечипоренко.
Российские участники встречи поздравили премьер-министра с наступающим праздником – Днём Победы и Независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.
Александр Анкваб также проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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