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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

Новости Вторник, 29 сентября 2020 15:35
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Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с командиром 7-ой Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, расположенной в Гудауте, полковником Олегом Сеньковым и советником Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечипоренко. 

Российские участники встречи поздравили премьер-министра с наступающим праздником – Днём Победы и Независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере. 

Александр Анкваб также проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 29 сентября 2020 15:44

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