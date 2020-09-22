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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ МЕДРАБОТНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Вторник, 29 сентября 2020 16:58
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ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ МЕДРАБОТНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял сегодня министра здравоохранения Тамаза Цахнакия. Глава государства в ходе посещения ковид-центра в Гудауте 15 сентября пообещал ко Дню Победы и Независимости поощрить медицинских работников, отличившихся в борьбе против коронавирусной инфекции.

В связи с тем, многие врачи работают и в праздничные дни, среди них есть заболевшие, а некоторые находятся на самоизоляции, не было возможности их всех пригласить в Администрацию Президента.

Глава государства попросил министра здравоохранения поздравить медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с опасной инфекцией с Днем Победы и поблагодарить их за самоотверженный труд.

Указом Президента Абхазии Аслана Бжания, за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, проявленные высокий профессионализм и самоотверженность награждены орденом «Ахьдз-Апша» III степени:

ШАМБА Хаджарат Леварсович – главный врач ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;

ЧАНБА Инга Викторовна – главный врач Санитарно-эпидемиологической службы г. Гудаута;

ДАСАНИЯ Мадина Мкановна – заведующая отделением анестезиологии и реанимации ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр»;

ОТЫРБА Ангелина Тенгизовна – заведующая детским отделением ГУ «Гудаутская Центральная районная больница».           

Президент Абхазии подписал   благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение. Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 29 сентября 2020 17:03

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