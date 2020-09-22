ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ МЕДРАБОТНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял сегодня министра здравоохранения Тамаза Цахнакия. Глава государства в ходе посещения ковид-центра в Гудауте 15 сентября пообещал ко Дню Победы и Независимости поощрить медицинских работников, отличившихся в борьбе против коронавирусной инфекции.

В связи с тем, многие врачи работают и в праздничные дни, среди них есть заболевшие, а некоторые находятся на самоизоляции, не было возможности их всех пригласить в Администрацию Президента.