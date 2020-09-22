ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ МЕДРАБОТНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял сегодня министра здравоохранения Тамаза Цахнакия. Глава государства в ходе посещения ковид-центра в Гудауте 15 сентября пообещал ко Дню Победы и Независимости поощрить медицинских работников, отличившихся в борьбе против коронавирусной инфекции.
В связи с тем, многие врачи работают и в праздничные дни, среди них есть заболевшие, а некоторые находятся на самоизоляции, не было возможности их всех пригласить в Администрацию Президента.
Глава государства попросил министра здравоохранения поздравить медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с опасной инфекцией с Днем Победы и поблагодарить их за самоотверженный труд.
Указом Президента Абхазии Аслана Бжания, за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, проявленные высокий профессионализм и самоотверженность награждены орденом «Ахьдз-Апша» III степени:
ШАМБА Хаджарат Леварсович – главный врач ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;
ЧАНБА Инга Викторовна – главный врач Санитарно-эпидемиологической службы г. Гудаута;
ДАСАНИЯ Мадина Мкановна – заведующая отделением анестезиологии и реанимации ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр»;
ОТЫРБА Ангелина Тенгизовна – заведующая детским отделением ГУ «Гудаутская Центральная районная больница».
Президент Абхазии подписал благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение. Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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