 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

На днях 19 депутатов Парламента РА поразили общество своим человеколюбием, проголосовав за Постановление «Об объявлении…
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
сентября 16 2020
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ
августа 24 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

В мире

АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020

АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

27 сентября 2020. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль…
В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
сентября 22 2020
В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
сентября 21 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛСЯ ЕЩЕ ОДИН КОВИД-БОЛЬНОЙ

Новости Вторник, 29 сентября 2020 18:04
Оцените материал
(0 голосов)
В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛСЯ ЕЩЕ ОДИН КОВИД-БОЛЬНОЙ

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 92 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 116 человек, из них 108 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 16 человек, средней степени тяжести 26, выписано 7 пациентов. 

 

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 52 человека. 

27 сентября в Гудаутском госпитале скончался 62-летний ковид положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 23 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии.

Ранее лечился дома самостоятельно более недели, после ухудшения состояния был госпитализирован и подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, 27 сентября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелое  сопутствующее заболевание сердца и нарушения ритма.  

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1387 человек. Выздоровело 493 человека, 11 летальных случаев. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 29 сентября 2020 18:13

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ МЕДРАБОТНИКОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.