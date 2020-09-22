В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛСЯ ЕЩЕ ОДИН КОВИД-БОЛЬНОЙ

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 116 человек, из них 108 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 16 человек, средней степени тяжести 26, выписано 7 пациентов.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 92 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 52 человека.

27 сентября в Гудаутском госпитале скончался 62-летний ковид положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 23 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии.

Ранее лечился дома самостоятельно более недели, после ухудшения состояния был госпитализирован и подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, 27 сентября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелое сопутствующее заболевание сердца и нарушения ритма.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1387 человек. Выздоровело 493 человека, 11 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.