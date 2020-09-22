ПАРЛАМЕНТАРИИ ВОЗМУЩЕНЫ РЕАКЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ НА ПРИНЯТИЕ ИМИ АКТА ОБ АМНИСТИИ

Об этом говорится в постановлении Парламента, принятом сегодня, 29 сентября.

Сухум.29 сентября 2020. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и Абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия, являющийся независимой ветвью власти в связи с принятиям 24 сентября 2020 года акта амнистии в ознаменование главного государственного праздника Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обращении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к органам исполнительной власти в связи с принятием акта об Амнистии

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и Абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия, являющийся независимой ветвью власти в связи с принятиям 24 сентября 2020 года акта амнистии в ознаменование главного государственного праздника Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября.

Принимая Постановление об объявлении амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года Народное Собрание –Парламент Республики Абхазия реализовал свои исключительные полномочия, закрепленные статьей 47 Конституции Республики Абхазия, а также статьей 78 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Руководствуясь Конституцией Республики Абхазия, Уголовным кодексом и принципами гуманизма,считаем акт амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года обоснованным, принятым в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и категорически отвергаем любые обвинения в адрес Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выраженных публично в средствах массовой информации.

На своем рабочем совещании с руководителями правоохранительных органов, Генеральным прокурором Республики Абхазия и Председателем Верховного суда Республики Абхазия Президент Республики Абхазия безосновательно обвинил Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в совершении ошибки и нарушении принципа справедливости. Считаем недопустимым со стороны Президента Республики Абхазия давать подобные оценки Парламенту Республики Абхазия.

Также считаем несостоятельным заявление Министерства внутренних дел о дискредитации правоохранительных органов Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия в связи с принятием амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года, а также нарушения принципа неотвратимости наказания.

Крайнее возмущение вызывает провокационное высказывание ведущей Абхазского государственного телевидения о восприятии обществом принятого Парламентом Республики Абхазия акта амнистии как антинародном. Такое безответственное вещание в прямом эфире государственного телевидения является подрывом не только авторитета законодательного органа, но и авторитета государства в целом, что может привести к предсказуемым негативным последствиям.

Ответственно заявляем, что все вышеуказанные факты расцениваем как прямое вмешательство в деятельность Народного Собрания Республики Абхазия и попытку оказать давление на независимую ветвь власти.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия призывает Президента Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Абхазскую государственную телерадиокомпанию соблюдать принцип разделения властей и невмешательства в деятельность Парламента Республики Абхазия.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия оставляет за собой право, использовать все имеющиеся предусмотренные Конституцией и законами Республики Абхазия полномочия, для правового воздействия на государственные органы и их должностных лиц.