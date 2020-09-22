ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ НАГРАДИЛ АБХАЗСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ

За активное участие в охране общественного порядка, проявленную бдительность, решительные и умелые действия при преследовании вооруженного гражданина курсантам 2 курса Учебного Центра МВД Астану Тарба и Аслану Шония.

Глава государства поздравил сотрудников милиции и курсантов с Днем Победы и Независимости.

В своей речи Президент Аслан Бжания сказал: «Большая радость для меня принять вас здесь, сегодня в канун нашего большого праздника. Я с большим уважением отношусь к сотрудниками министерства внутренних дел. Я хорошо знаком с проблемами, которые испытывает ведомство, в целом правоохранительные органы. Радует то, что есть молодые служащие, которые впоследствии обязательно станут большими руководителями, готовы выполнить свой долг при любых обстоятельствах. И даже при обстоятельствах, когда их здоровью и, может быть жизни, угрожает опасность. Я хочу вас за это поблагодарить. Хотел бы вам сообщить, что в ближайшие несколько месяцев будет повышена заработная плата сотрудникам министерства внутренних дел. Будем дальше идти по пути оказания всесторонней помощи органам внутренних дел. Наши граждане хотят, чтобы в стране был обеспечен правопорядок. Очень много факторов, которые этому мешают, и вся тяжесть в решении этой проблемы ложится на сотрудников милиции. Мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем, но шаг за шагом будем оказывать вам все больше и больше поддержки».

Аслан Бжания также поощрил милиционеров денежной премией в честь праздника.

Во встрече приняли участие Руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа и заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.