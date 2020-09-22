МИД АБХАЗИИ: ПРИЗЫВЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО НЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

29 сентября в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Грузии Г. Гахария выступил с рядом заявлений, в которых, в частности, призвал ускорить подготовку к приему Грузии в НАТО. Столтенберг не забыл упомянуть и о неизменной поддержке Североатлантического альянса суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Сухум. 29 сентября 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии выступил с комментарием в связи призывом Й. Столтенберга об ускорении подготовки к приему Грузии в НАТО.

Призывы Генерального секретаря НАТО не могут являться руководством к действию ни для Республики Абхазия, ни для Российской Федерации, и не способны изменить ни политический статус Абхазии, ни абхазо-российское стратегическое партнерство.

Однако необходимо указать на то, что в Республике Абхазия вызывает обоснованное возмущение столь откровенное поощрение военных амбиций Тбилиси в условиях нарастания напряженности в Кавказском регионе. Руководство НАТО либо закрывает глаза на происходящее сегодня на Южном Кавказе, либо сознательно играет на обострение ситуации.

Очевидно, что встреча Генерального секретаря НАТО с премьер-министром Грузии в Брюсселе в значительной степени имеет политический характер и призвана зафиксировать поддержку правящей в Грузии партии в условиях приближающихся парламентских выборов. На это в основном и рассчитаны подобные дежурные заявления руководства НАТО.

Вместе с тем, невзирая на эти текущие политические обстоятельства, считаем совершенно неуместным делать подобные заявления в ситуации военного обострения в регионе. Призываем руководство НАТО проявить благоразумие и воздержаться от заявлений, создающих тяжелую атмосферу военной истерии.

Об этом сообщает сайт МИД РА.