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Абхазия Информ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ АБХАЗИЯ!

Новости Среда, 30 сентября 2020 11:33
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ АБХАЗИЯ!

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают святой для каждого жителя страны праздник – День Победы и Независимости Республики Абхазия. 27 лет назад, 30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии.

Каждый год мероприятия, приуроченные к Дню победы и Независимости начинаются с возложения венков и цветов к мемориалам погибших в грузино-абхазской войне. Такие памятники есть практически в каждом населенном пункте Абхазии.

 

Утром в Парк Славы в Сухуме почтить память погибших пришли их родные и близкие, представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», матери добровольцев, погибших в войне, участники Отечественной войны народа Абхазии, руководители республики, депутаты парламента и члены правительства, представители политических партий и общественных организаций, абхазской диаспоры из Турции и Сирии, казачества, духовенства, школьники.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции этом году мероприятия по празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия максимально сокращены.

После возложения цветов у Мемориала в Парке Славы в Сухуме, пройдут возложения у мемориала Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба, в селе Нижняя Эшера и у мемориала Второго Президента Республики Абхазия С. В. Багапш, в селе Джгярда Очамчырского района.

Вечером в Сухуме на Набережной Махаджиров у колоннады, состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады.

***

Война в Абхазии началась14 августа 1992 года, продолжалась 413 дней и завершилась 27 сентября 1993 года полным поражением грузинских оккупантов.

Но официальной праздничной датой в республике считается 30 сентября. Это день, когда в 1993 году абхазские войска вышли к границе с Грузией по реке Ингур.

Огромную роль на пути к победе сыграл Владислав Григорьевич Ардзинба – Первый Президент республики, который  возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. Ученый, политик, достойнейший сын своего народа, который отстоял свободу и независимость Абхазии в неравном бою с коварным врагом.

На алтарь Победы сложили свои головы почти две тысячи бойцов и командиров Вооруженных Сил Республики Абхазия. На мемориале в Парке Славы в Сухуме написаны имена всех солдат, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Нельзя не вспомнить о том, что всего за время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч добровольцев. Помимо братских народов Северного Кавказа, от грузинских захватчиков республику защищали добровольцы разных национальностей из различных городов России и других стран.

Совершая подвиг за подвигом, проявляя бесстрашие, собранность и оказывая неоценимую помощь абхазскому народу, они отдали свою жизнь – самое ценное, что есть у человека.

В республике нет практически ни одной абхазской семьи, которая не пострадала бы в войну и не потеряла кого-то из близких.

Пусть никогда не померкнет память о тех, кто положил свои жизни на алтарь священной Победы! Низкий поклон матерям и отцам героев, павшим смертью храбрых в боях за освобождение нашей Родины! С Днем Победы, дорогие соотечественники!

Пусть процветает наша Апсны!

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 30 сентября 2020 11:44

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