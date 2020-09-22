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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Среда, 30 сентября 2020 11:48
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия от имени парламентариев поздравил народ Абхазии с Днм Победы и Независимости.

В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем Победы и Независимости Республики Абхазия!

30 сентября – важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Преодолевать трудности и переносить все испытания на пути строительства независимого государства нам помогала вера в свою правоту, твердый, несгибаемый характер нашего народа, поддержка друзей.

Отмечая Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, в этот святой для всех нас день мы выражаем огромную благодарность каждому, кто в суровое время войны не жалея своей жизни защищал Родину с оружием в руках, добровольцам, пришедшим на помощь народу Абхазии в его борьбе за свободу и независимость, тем, кто трудился в тылу во имя победы. 

Вечная память и слава героям, павшим в боях с врагом, и ветеранам войны, ушедшим от нас уже в послевоенные годы. Мы будем всегда помнить о великой роли в Победе главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Абхазия Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. 

На героическом примере старших уже выросло новое поколение молодёжи, которое продолжает боевые традиции, охраняя мир на нашей земле. 

Сегодня мы живем в независимом и международно признанном государстве, и в этом есть заслуга каждого гражданина Республики Абхазия. Несомненно, что только сплотившись, совместными созидательными действиями мы можем приумножить потенциал родины, сделать нашу страну сильной и процветающей.

Желаем всем успехов в труде на благо Республики, крепкого здоровья, мира и счастья!»

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