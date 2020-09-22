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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Среда, 30 сентября 2020 13:43
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

Акыр иаҧсоу Аҧсны жәлар!

Ишәыдысныҳәалоит Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш!    27 шықәса раҧхьа аҧсуа еибашьцәеи, урҭ ирывагылаз, хатә гәаҧхарала иааз аибашьцәеи  хьӡи-ҧшеи рыманы инаӡеит Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳәааҿы, ҳаҧсадгьыл иалырцеит ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа.

Ихьанҭан  ҳауаажәлар  Аиааиразы  изнысыз амҩа. Уи иацын аҧсра, алаҕырӡ, аамҭалатәи ахьаҵрақәа, аха уи иацмызт агәкажьра. Ҳаибашьцәа гәымшәақәа ирдыруан  Аҧсныи аҧсуааи еигымхаразы Аиааира ада даҽа  гәыҕырҭак шыҟамыз.  Жәлар рҧыза Владислав Арӡынба инапхгарала рхы мшаҭакәан иазцон иҧшьоу уи ахықәкы.  Кашәара ақәымзааит Аҧсны ахақәиҭра зхы ақәызҵаз ргәалашәара, хашҭра амоуааит урҭ рфырхаҵара! Рҿаҧхьа ҳхырхәоит рыҧсқәа ахҭынҵаны иаҳзааргаз Аиааиру ду амш аҽны.

Акыр иаҧсоу сыуаажәлар, ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, аҭынчра, ҭаацәала аизҳара.   Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра!

Уважаемые соотечественники, Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии!

Поздравляю вас с Днем Победы и независимости!

30 сентября 1993 года,  является важнейшей датой в истории нашего народа.  Сегодня мы празднуем день завоевания истинной свободы абхазского государства. 

Путь к  Победе был долгим и трудным. Более трех тысяч  защитников Родины сложили свои головы на полях сражений, более пяти тысяч получили ранения, более 200 человек пропали без вести. Многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня из-за ранений и травм, полученных в войне.

Народ Абхазии гордится защитниками Родины, которые под предводительством национального лидера Владислава Ардзинба  отстояли свободу Абхазии в ожесточенной войне.   Преклоняемся перед памятью, отдавшим свои жизни за свободу Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед добровольцами, вставших рядом с абхазами в час испытаний.  Хочу высказать особые слова благодарности матерям, воспитавшим истинных патриотов. 

Дорогие соотечественники, мы обязаны сделать все для того, чтобы мирная Абхазия процветала.

Желаю ежедневных побед в строительстве независимого  абхазского государства. Мира и благополучия каждой семье. Да здравствует Независимая Абхазия. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 30 сентября 2020 13:53

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