ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Акыр иаҧсоу сыуаажәлар, ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, аҭынчра, ҭаацәала аизҳара. Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра!

Уважаемые соотечественники, Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии!

Поздравляю вас с Днем Победы и независимости!

30 сентября 1993 года, является важнейшей датой в истории нашего народа. Сегодня мы празднуем день завоевания истинной свободы абхазского государства.

Путь к Победе был долгим и трудным. Более трех тысяч защитников Родины сложили свои головы на полях сражений, более пяти тысяч получили ранения, более 200 человек пропали без вести. Многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня из-за ранений и травм, полученных в войне.

Народ Абхазии гордится защитниками Родины, которые под предводительством национального лидера Владислава Ардзинба отстояли свободу Абхазии в ожесточенной войне. Преклоняемся перед памятью, отдавшим свои жизни за свободу Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед добровольцами, вставших рядом с абхазами в час испытаний. Хочу высказать особые слова благодарности матерям, воспитавшим истинных патриотов.

Дорогие соотечественники, мы обязаны сделать все для того, чтобы мирная Абхазия процветала.

Желаю ежедневных побед в строительстве независимого абхазского государства. Мира и благополучия каждой семье. Да здравствует Независимая Абхазия.