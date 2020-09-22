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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 30 сентября 2020 13:54
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ.  В адрес президента Абхазии Аслана Бжания продолжают поступать поздравления с днем Победы и Независимости Республики Абхазия.

Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поздравил Аслана Бжания.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия!

30 сентября мы вспоминаем героические события победного 1993 года, изменившие геополитическую реальность в Закавказье и показавшие всему миру стремление абхазского народа к суверенитету, к праву идти своим собственным, не навязанным никем путём.

В грозные 1992-1993 гг. смелость и отвага, проявленные жителями республики, позволили в справедливой борьбе отстоять свое существование и спасти Родину. Сегодня Абхазия – самостоятельное и независимое государство, чья богатая и мудрая история уходит в глубину веков.

Отрадно, что между нашими странами сложился высокий уровень дружественных отношений. Москву и Сухум объединяет дух союзничества и стратегического партнёрства.

Ещё раз примите поздравления с праздником! Желаю Вам в этот великий день успехов на Вашем ответственном посту, а братскому абхазскому народу – счастья, добра и благополучия.

***

Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.

В письме Даниэля Ортеги говорится:

«Дорогой Коллега, Президент

От имени Народа и Правительства Примирения и Национального Единства Республики Никарагуа и со своей стороны мы рады выразить самые теплые поздравления Вам и всему народу Абхазии по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

30 сентября - историческая дата для Вашей страны, когда героически абхазский народ достиг триумфа в деле защиты своей свободы.

27 лет спустя после этих событий мы от всего сердца желаем Мира, Процветания и Успехов Апсны – Стране Души»

*** 

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с  Днем Победы и Независимости.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за будущее Абхазии. Исторические вехи свидетельствует о том, что обретение Независимости любому народу, любой нации дается не легко. Народу Абхазии, глубоко осознающий эту истину, чтит и вечно хранит в своем сердце память о поколениях, проявивших самоотверженность и мужество, не пожалевших своей жизни в борьбе за независимость.

Отрадно отметить, что за последние годы, трудолюбивый абхазский народ приумножил всё то, что было создано трудом и мудростью предков.

Пользуюсь торжественным случаем, выражаю приверженность дальнейшей консолидации и наращиванию дружественных связей между нашими государствами.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, и всему народу Абхазии крепкого здоровья, новых добрых начинаний, благополучия! Пусть в ваших домах царит мир и согласие!»

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 30 сентября 2020 14:14

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