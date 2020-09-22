ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.
Публикуем текст поздравительной телеграммы:
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ А. Г. БЖАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Уважаемый Аслан Георгиевич!
Примите искренние поздравления случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь.
Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан наших стран.
Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии решении актуальных cоциально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.
От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому абхазскому народу-мира и благополучия.
С уважением,
В.Путин
Москва, Кремль
«30» сентября 2020 года
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