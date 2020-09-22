ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ГОСПОДИНУ А. Г. БЖАНИЯ

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.

Примите искренние поздравления случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь.

Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан наших стран.

Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии решении актуальных cоциально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому абхазскому народу-мира и благополучия.

С уважением,

В.Путин

Москва, Кремль

«30» сентября 2020 года