ПОЗДРАВЛЕНИЕ АБХАЗСКОМУ НАРОДУ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Поздравляет всех граждан Нашей Республики с Днём Победы!

Дорогие наши ветераны, благодаря которым мы сегодня гордимся свободой и независимостью Нашей Республики Абхазия!

поздравили народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравили народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

Благополучия и процветания нашей Республике и нашим гражданам, мира и счастья.

Низкий поклон всем тем, кто принимал участие в войне Народа Абхазии; братьям и сёстрам из северного Кавказа, юго-России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Донские Казаки и многие другие.

Пусть на века останутся в нашей памяти и в наших сердцах наши братья и сёстры, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей Апсны.

Вечная память героям, павшим в боях за Абхазию.

Их подвиг невозможно забыть...

Желаем всем процветания, благополучия и мирного неба над головой.

Да здравствует Наша Республика Абхазия!

Да здравствует Народ Абхазии!»