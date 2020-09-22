 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

На днях 19 депутатов Парламента РА поразили общество своим человеколюбием, проголосовав за Постановление «Об объявлении…
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
сентября 16 2020
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ
августа 24 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

В мире

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

30 СЕНТЯБРЯ. m24.ru Мэр Москвы Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на каникулы всех школьников…
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
сентября 22 2020
В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АБХАЗСКОМУ НАРОДУ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Новости Среда, 30 сентября 2020 14:31
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АБХАЗСКОМУ НАРОДУ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравили народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

«Дорогие братья и сёстры, уважаемый народ нашей Апсны!

Дорогие наши ветераны, благодаря которым мы сегодня гордимся свободой и независимостью Нашей Республики Абхазия!

Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Поздравляет всех граждан Нашей Республики с Днём Победы!

Благополучия и процветания нашей Республике и нашим гражданам, мира и счастья.

Низкий поклон всем тем, кто принимал участие в войне Народа Абхазии; братьям и сёстрам из северного Кавказа, юго-России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Донские Казаки и многие другие.

Пусть на века останутся в нашей памяти и в наших сердцах наши братья и сёстры, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей Апсны.

Вечная память героям, павшим в боях за Абхазию.

Их подвиг невозможно забыть...

Желаем всем процветания, благополучия и мирного неба над головой.

Да здравствует Наша Республика Абхазия!

Да здравствует Народ Абхазии!»


Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 30 сентября 2020 14:46

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 14 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОЗДАНА МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СООБЩЕСТВА «ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ПРАВА НАРОДОВ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.