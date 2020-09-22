ПОЗДРАВЛЕНИЕ АБХАЗСКОМУ НАРОДУ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ
Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравили народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.
«Дорогие братья и сёстры, уважаемый народ нашей Апсны!
Дорогие наши ветераны, благодаря которым мы сегодня гордимся свободой и независимостью Нашей Республики Абхазия!
Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Поздравляет всех граждан Нашей Республики с Днём Победы!
Благополучия и процветания нашей Республике и нашим гражданам, мира и счастья.
Низкий поклон всем тем, кто принимал участие в войне Народа Абхазии; братьям и сёстрам из северного Кавказа, юго-России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Донские Казаки и многие другие.
Пусть на века останутся в нашей памяти и в наших сердцах наши братья и сёстры, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей Апсны.
Вечная память героям, павшим в боях за Абхазию.
Их подвиг невозможно забыть...
Желаем всем процветания, благополучия и мирного неба над головой.
Да здравствует Наша Республика Абхазия!
Да здравствует Народ Абхазии!»
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