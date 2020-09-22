14 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОЗДАНА МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СООБЩЕСТВА «ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ПРАВА НАРОДОВ»

От лица народа Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично свидетельствую уважение и направляю теплые поздравления по случаю 14-й годовщины со Дня создания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов»!

Сухум. 30 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский направил поздравление Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия в связи с очередной годовщиной создания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов».

На протяжении всех этих лет наши государства связывают единые принципы, общность задач, одинаковые жизненные ценности и стремления.

Отрадно осознавать, что Ассамблея обладает эффективным опытом взаимодействия и выработки консолидированных решений, являясь надежной площадкой для межгосударственного диалога.

Убежден, что дальнейшее плодотворное функционирование сообщества будет способствовать укреплению всесторонних связей между его участниками, углублению контактов и, безусловно, будет вносить важный вклад в сохранение устойчивой системы безопасности, мира и благополучия наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, всяческого благополучия, новых свершений, мира и добра!»

Историческая справка:

30 сентября 2006 года в г. Сухуме Соглашение о создании Ассамблеи подписали руководители законодательных органов Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия. У истоков создания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов» стояли: Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Нугзар Ашуба, Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук и специальный представитель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по межпарламентским связям Григорий Маракуца, Председатель Парламента Республики Южная Осетия Знаур Гассиев и заместитель Председателя Парламента Республики Южная Осетия Тарзан Кокойты.

В основе деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов» лежат положения Конституции Республики Абхазия, Конституции Приднестровской Молдавской Республики и Конституции Республики Южная Осетия, Совместная Декларация Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия, подписанная 14 июня 2006 года Президентом Республики Абхазия Сергеем Багапш, Президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым и Президентом Республики Южная Осетия Эдуардом Кокойты.

Парламенты Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия объединились в организацию для решения задач по преодолению исторической несправедливости, для реализации права на существование в качестве полноправных суверенных и независимых государств и утверждения приоритета права закона над правом силы. Учреждение Межпарламентской Ассамблеи стало естественным продолжением исторически сложившихся отношений наших республик и открыло новые перспективы развития. Создание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» придало новый импульс взаимоотношениям Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия.