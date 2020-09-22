ГОСУДАРСТВО ИЗЫСКАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЭС

По словам Авидзба, лаборатория обрабатывает до 200 тестов за сутки, а спрос в два раза больше.

По поручению президента Аслана Бжания, Министерство финансов изыскало средства на финансирование штатных единиц, закуп дополнительного оборудования, тест – систем и других расходных материалов.

Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. С 1 октября в Республиканской СЭС будут работать 11 сотрудников. Об этом сообщил заведующий лабораторией СЭС Астан Авидзба в эфире «АбазаТВ».

«За сутки поступает на исследование до 400 анализов. Сегодня в единственной государственной в Абхазии лаборатории СЭС в форс-мажорной обстановке пандемии работает 3 штатных и 4 прикомандированных сотрудника. Происходят задержки результатов анализов из-за загруженности лаборатории. Люди ждут результатов ПЦР 6-7 дней», – говорит Авидзба,

Он отметил, что есть случаи, когда анализы необходимы в срочном порядке для выезжающих на лечение за пределы Абхазии или для Гудаутского госпиталя, для больным в тяжелом состоянии. Вне планов идут и медработников не только из Ковидцентра, но и других медучреждений.

Министр финансов Владимира Делба сообщил, что с 1 октября увеличится объем финансирования республиканской СЭС на 11 штатных единиц, из них 8 – врачи, 4 человека – вспомогательный персонал.

До конца года содержание лаборатории составит 615 тыс. руб На оборудование и приобретение расходных материалов предусмотрено 1,5 млн руб.

«Мероприятия были детально изучены, обоснованы. Минфин изыскал источник финансирования, сделал предложения руководству страны об определении прядка и сроков финансирования, и мы по мере необходимости к этому готовы», – отметил Делба.

Распоряжением Президента даны указания Минздраву обеспечить организационно-технические мероприятия по прямой подаче кислорода больным Гудаутского ЦРБ, а Минфину – изыскать на это деньги.

Министерство здравоохранение подписало контракт на проведение работ, Минфин обеспечит финансирование в полном объеме. Сумма контракта составляет 1 млн руб.

«Как только все распорядительные документы по этим поручениям будут сформированы, Минфин незамедлительно откроет финансирование», - подчеркнул Делба.

Кроме того было сказано, что установленный в начале сентября компьютерный томограф пока не эксплуатируется.

На 4 млн рублей в месяц осуществляется дополнительная выплата медикам, работающим в Гудаутском ковидгоспитале.

9 млн руб. затрачено на строительство здания для компьютерного томографа.

С начала пандемии затраты государства составили 48 млн рублей.