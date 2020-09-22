С 1 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, глава Администрации Сухума распорядился усилить работу по дезинфекции и санитарной обработке общественного транспорта в городе Сухум и утвердить временные правила организации пассажирских перевозок.
Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации г. Сухум поручено довести до сведения руководства УП Администрации города Сухум «Сухумское АТП», МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум», а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в городе Сухум, утверждённые настоящим распоряжением временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19.
Муниципальному учреждению «Санитарно-эпидемиологическая станция Администрации города Сухум» поручено организовать ежедневную обработку городского транспорта дезинфицирующими средствами.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 октября 2020 года. Контроль за исполнением распоряжение возложен на директора Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации г. Сухум Темура Абгадж.
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.
В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в г. Сухум, необходимо соблюдать нижеследующие правила:
1. При совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитная маска, перчатки);
2. водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обязаны дезинфицировать руки антисептиками;
3. Количество пассажиров одновременно находящихся в транспортном средстве не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определённых в регистрационных документах;
4. При перевозке пассажиров их рассадка должна быть осуществлена в шахматном порядке (при этом каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно);
5. В маршрутном такси запрещено перевозить стоячих пассажиров;
6.Пассажирам транспортных средств необходимо соблюдать социальную дистанцию;
7. Запрещено занимать переднее сидение рядом с водителем;
8. Перед выездом и после прибытия в автопарк специалистами санитарно-эпидемиологической службы г. Сухум должна проводиться ежедневная обработка городского транспорта дезинфицирующим средством;
9. Ответственность за соблюдение вышеуказанных указаний в салоне транспортных средств возлагается на водителей.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
Последнее от
- ГОСУДАРСТВО ИЗЫСКАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЭС
- МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
- 14 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОЗДАНА МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СООБЩЕСТВА «ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ПРАВА НАРОДОВ»
- ПОЗДРАВЛЕНИЕ АБХАЗСКОМУ НАРОДУ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ