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Абхазия Информ

С 1 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

Новости Четверг, 01 октября 2020 11:42
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С 1 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, глава Администрации Сухума распорядился усилить работу по дезинфекции и санитарной обработке общественного транспорта в городе Сухум и утвердить временные правила организации пассажирских перевозок.

Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации г. Сухум поручено довести до сведения руководства УП Администрации города Сухум «Сухумское АТП», МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум», а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в городе Сухум, утверждённые настоящим распоряжением временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19.

Муниципальному учреждению «Санитарно-эпидемиологическая станция Администрации города Сухум» поручено организовать ежедневную обработку городского транспорта дезинфицирующими средствами.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 октября 2020 года. Контроль за исполнением распоряжение возложен на директора Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации г. Сухум Темура Абгадж.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.

В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в г. Сухум, необходимо соблюдать нижеследующие правила:

1. При совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитная маска, перчатки);

2. водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обязаны дезинфицировать руки антисептиками;

3. Количество пассажиров одновременно находящихся в транспортном средстве не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определённых в регистрационных документах;

4. При перевозке пассажиров их рассадка должна быть осуществлена в шахматном порядке (при этом каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно);

5. В маршрутном такси запрещено перевозить стоячих пассажиров;

6.Пассажирам транспортных средств необходимо соблюдать социальную  дистанцию;

7. Запрещено занимать переднее сидение рядом с водителем;

8. Перед выездом и после прибытия в автопарк специалистами санитарно-эпидемиологической службы г. Сухум должна проводиться ежедневная обработка городского транспорта дезинфицирующим средством;

9. Ответственность за соблюдение вышеуказанных указаний в салоне транспортных средств возлагается на водителей.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 01 октября 2020 11:46

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