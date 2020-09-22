АСЛАН БЖАНИЯ ОБСУДИЛ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ГУДАУТСКОМ КОВИД-ЦЕНТРОМ С ГЛАВВРАЧОМ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания связался сегодня по телефону с главным врачом ковид-центра на базе Гудаутской ЦРБ Хаджаратом Шамба.
Руководитель медучреждения доложил главе государства о состоянии дел в центре, о мерах, предпринимаемых медицинским персоналом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Президент подчеркнул, что ситуацию в ковид-центре держит на личном контроле.
Аслан Бжания отметил, что Координационый штаб и Министерство здравоохранения оперативно информируют его о положении в Гудаутском ковид-центре.
Глава государства отметил, что руководство страны делает все возможное для оказания всесторонней поддержки этому медицинскому учреждению.
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