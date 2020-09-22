ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 67 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 146 человек, из них 123 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, средней степени тяжести 47, выписано 8 пациентов.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 243 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них.

1 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1946 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 30 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Больной при поступлении был немедленно подключен к ИВЛ, однако, несмотря на всю проводимую терапию, утром 1 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.