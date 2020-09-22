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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 67 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 01 октября 2020 18:17
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 67 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 243 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 146 человек, из них 123 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, средней степени тяжести 47, выписано 8 пациентов. 

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 20 человек. 

1 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1946 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 30 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Больной при поступлении был немедленно подключен к ИВЛ, однако, несмотря на всю проводимую терапию, утром 1 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы.  

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 01 октября 2020 18:20

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