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Абхазия Информ

УМЫШЛЕННОЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ

Новости Четверг, 01 октября 2020 18:25
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УМЫШЛЕННОЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ

Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. По факту умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над Государственной символикой Республики Абхазия, совершенное путем поджога, а так же обнаружения и изъятия боеприпаса по месту жительства Бебуа Ираклия Эльдаровича 1993 г.р., в отношении последнего возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Бебуа И. Э. 30 сентября 2020 года в 10.20 часов при проведении мероприятий в честь ознаменования 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии на крыльце дома Культуры г. Гал из имеющейся при себе пластиковой бутылки с легковоспламеняемой жидкостью облил край полотна, символизирующего цвета национального флага Республики Абхазия с закрепленным на нем Государственным Гербом и поджег, после чего с места преступления скрылся.

Принятыми оперативными мерами Ираклий Бебуа задержан сотрудниками ОУР ОВД Галского района. При дальнейшем обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна.

Гражданин Бебуа водворен в ИВС, в отношении последнего применено пока административное взыскание – арест сроком на 30 суток в нарушении ч. 2 ст. 173 КоАП РА.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Бебуа И. Э. по ст. 334, ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 217 УК РА, проводит следственная группа ОВД Галского района.

Источник: https://www.mvdra.org/press/11277/.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 01 октября 2020 18:44

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