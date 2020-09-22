ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫХОДНОМ НЕРАБОЧЕМ ДНЕ 3 ОКТЯБРЯ

Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. Подписно Распоряжение Кабинета Министров о выходном нерабочем дне:

В целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Абхазия:

1. Признать утратившим силу пункт 2 Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 августа 2020 года №157 «О переносе в 2020 году выходного дня с 3 октября (суббота) на 27 августа (четверг)».

2. Объявить 3 октября (суббота) 2020 года выходным нерабочим днем.

3. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.