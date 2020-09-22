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Абхазия Информ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫХОДНОМ НЕРАБОЧЕМ ДНЕ 3 ОКТЯБРЯ

Новости Четверг, 01 октября 2020 20:29
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Сухум. 1 октября 2020. Абхазия-Информ. Подписно Распоряжение Кабинета Министров о выходном нерабочем дне: 

В целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Абхазия: 

1. Признать утратившим силу пункт 2 Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 августа 2020 года №157 «О переносе в 2020 году выходного дня с 3 октября (суббота) на 27 августа (четверг)».

2. Объявить 3 октября (суббота) 2020 года выходным нерабочим днем.

3. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 01 октября 2020 20:36

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