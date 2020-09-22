ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Преступление имело место 18 января текущего года, когда в д/ч ОВД по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение из ЦРБ г. Гудаута о том, что к ним с ножевым ранением доставлен Абгаджава Дмитрий Русланович 1988 г.р., жит. с. Ачандара Гудаутского района, который был обнаружен на расстоянии 150 метров от своего дома. Потерпевший впоследствии от полученных ранений скончался. 22 числа прокуратурой Гудаутского района было возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Абгаджава Д. Р.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлен и 27 июля текущего года был объявлен в розыск обвиняемый в совершении данного преступления житель с. Ачандара Гудаутского района Абгаджава Астамур Русланович 1987 г.р., который по настоящее время скрывался от следствия и суда.

Сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в ходе реализации разрабатываемой оперативной информации разыскиваемый ОВД по Гудаутскому району гражданин Абгаджава А. Р. задержан и водворен в ИВС. Расследование проводит прокуратура Гудаутского района.

Источник: https://www.mvdra.org/press/11279/