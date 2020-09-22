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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Пятница, 02 октября 2020 12:52
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. Задержан ранее разыскиваемый по обвинению в совершении умышленного убийства житель Гудаутского района Астамур Абгаджава.

Преступление имело место 18 января текущего года, когда в д/ч ОВД по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение из ЦРБ г. Гудаута о том, что к ним с ножевым ранением доставлен Абгаджава Дмитрий Русланович 1988 г.р., жит. с. Ачандара Гудаутского района, который был обнаружен на расстоянии 150 метров от своего дома. Потерпевший впоследствии от полученных ранений скончался. 22 числа прокуратурой Гудаутского района было возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Абгаджава Д. Р.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлен и 27 июля текущего года был объявлен в розыск обвиняемый в совершении данного преступления житель с. Ачандара Гудаутского района Абгаджава Астамур Русланович 1987 г.р., который по настоящее время скрывался от следствия и суда.

Сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в ходе реализации разрабатываемой оперативной информации разыскиваемый ОВД по Гудаутскому району гражданин Абгаджава А. Р. задержан и водворен в ИВС. Расследование проводит прокуратура Гудаутского района.

 Источник: https://www.mvdra.org/press/11279/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 02 октября 2020 12:57

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